Superfans van actrice eisen 5 miljoen dollar na “misleidende” trailer van film ‘Yesterday’

Filmstudio Universal riskeert een veroordeling wegens valse advertenties. Dat heeft een rechter in de Verenigde Staten beslist. Twee superfans van actrice Ana de Armas stapten in januari naar de rechtbank nadat ze de film ‘Yesterday’ hadden bekeken. In tegenstelling tot wat de trailer deed vermoeden, bleek hun favoriete actrice niet in de film te zitten.

Conor Woulfe en Peter Michael Rosza betaalden elk zo’n vier dollar op Amazon Prime om hun favoriete actrice aan het werk te zien in ‘Yesterday’, een romantische komedie uit 2019. Tot hun grote verbazing kwam Ana de Armas echter geen enkele keer voor in de film. Nochtans verscheen ze wel in de trailer, maar de actrice werd uiteindelijk uit de film geknipt.

Een vorm van vals adverteren, vonden de superfans. Woulfe en Rosza verklaarden beiden dat ze de film nooit zouden hebben gehuurd als ze wisten dat De Armas er niet in voorkwam. Ze stapten naar de rechtbank in Californië en daar is nu geoordeeld dat ze hun juridische stappen mogen verderzetten.

Hun eis is niet min: ze vragen 5 miljoen dollar van filmmaatschappij Universal om hun schade en die van andere teleurgestelde fans te dekken. Universal probeerde een rechtszaak nog tegen te houden door te argumenteren dat een trailer een “artistiek en expressief werk” is dat het thema van de film overbrengt en dat het niet als advertentie-video mag worden beschouwd. Maar de rechter was het daar niet mee eens.

Of Universal ook effectief zal worden veroordeeld, moet later blijken.