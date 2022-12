‘Mister Croky Cup’ Massimo Bruno doet het goed bij KV Kortrijk: “Ik zou liever ‘Mister Jupiler Pro League’ zijn”

Na enkele mindere weken opnieuw lachende gezichten bij KVK. Na hun bekeroverwinning in Leuven lijken de Kerels klaar voor de tweede helft van het seizoen. “Die zege zorgde voor een positieve sfeer in de kleedkamer”, vertelt Bruno. “We zijn blij dat we de kwartfinales hebben bereikt. Voor mij persoonlijk is de Croky Cup niet echt speciaal, want ik zou liever belangrijker zijn in de competitie. Natuurlijk willen we het in het volgende duel tegen KV Mechelen goed doen, maar we mogen niet vergeten dat ons hoofddoel het behoud in eerste klasse blijft. Voor ons is het ook misschien goed dat er vier grote ploegen tegen elkaar spelen in de kwartfinales. Als we zouden doorstoten naar de volgende ronde, dan ontlopen we al zeker twee grote clubs. Daar zijn we nu nog niet mee bezig, maar in de beker zijn er altijd verrassingen. Eerst moeten we die match tegen KV Mechelen spelen en dan pas kunnen we verder kijken. We onderschatten hen zeker niet, want enkele maanden terug hebben ze hier met een grote score komen winnen.”

Genk op maandag

Vooraleer we 2023 induiken, komt competitieleider Genk nog over de vloer in het Guldensporenstadion. De laatste wedstrijd van het jaar is meteen ook een lastige. “Het is geen geheim om te vertellen dat Genk momenteel de beste ploeg van België is”, zegt Bruno. “Ze beschikken over een grote kern met spelers die elkaar al een tijdje kennen. Dat is een groot voordeel. Ze spelen goed voetbal, maar wij zijn ook niet kansloos. Eerst vier ik nog Kerstmis met mijn familie. Er staat altijd veel eten op tafel, dus ik zal moeten opletten dat ik niet te veel eet. Gelukkig drink ik niet vaak alcohol. Als je in België voetbalt, dan weet je dat je moet spelen tijdens de feestdagen. Het is niet leuk, maar het is hier normaal. Het hoort erbij.”

Massimo Bruno speelde een belangrijke rol in de eerste overwinning van Storck bij KV Kortrijk. Het eerste doelpunt mocht hij achter zijn naam schrijven. “Ik heb een uitstekende relatie met hem. Hij staat dicht bij de spelers en praat veel met ons. Hij wil dat we ons goed voelen.”