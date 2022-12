Koning Charles kiest symbolische plek voor eerste kerstspeech

De Britse koning Charles III heeft voor de opnames van zijn eerste kerstrede gekozen voor een speciale locatie. De toespraak werd opgenomen in de St. George’s Chapel in Windsor, de kapel waar drie maanden geleden zijn moeder begraven werd. De verwachting is dan ook dat de speech een ode aan koningin Elizabeth wordt.

Op een vooraf verspreide foto is Charles te zien in het koor van de kerk voor een verlichte kerstboom. Hij draagt een felblauw pak met bijpassende das. Over de inhoud van zijn speech is nog niets gelost, maar de locatie doet vermoeden dat Charles van de gelegenheid zal gebruikmaken om zijn moeder eer te bewijzen. De nieuwe locatie is ook een breuk met het verleden, want koningin Elizabeth hield haar kerstrede doorgaans in Sandringham.

De toespraak, die reeds op 13 december werd opgenomen, wordt zondag uitgezonden. Zondagochtend zal de koning samen met zijn echtgenote Camilla ook de ochtenddienst in de St. Mary Magdalene Church bijwonen.