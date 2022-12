ANALYSE. Geen zware kritiek, geen venijnige zinnetjes: Eva De Bleeker trapt niet na naar Open VLD

Geen zware kritiek, geen venijnige zinnetjes. Eva De Bleeker (Open VLD) trapt na haar ontslag als staatssecretaris voor Begroting niet na naar haar partij. “De bladzijde is omgeslagen. Het heeft geen zin meer om er nog veel over te discussiëren”, zegt ze op Radio 1 in het eerste interview sinds haar ontslag op 18 november. Toch zitten in het interview ook wat weerhaakjes. De Bleeker geeft niet toe dat ze een fout heeft gemaakt, en uit het gesprek blijkt ook dat de relaties met premier Alexander De Croo niet echt van harte zijn.