Minstens 5 doden en 20 gewonden bij Russisch bombardement op centrum van Cherson

“‘s Ochtends, op zaterdag, op kerstavond, in het centrum van de stad. Dit zijn geen militaire installaties. Dit is geen oorlog volgens de regels. Dit is terreur, dit is intimidatie, ze hebben er plezier in”, aldus Zelenski op de sociale media.

Adjunct-stafchef van de president Kirilo Timosjenko spreekt over “minstens vijf doden en twintig gewonden” door het bombardement.

“De wereld moet zien en begrijpen tegen welk absoluut kwaad wij vechten”, aldus Zelenski nog. De Oekraïense president postte bij zijn bericht ook foto’s van de aangerichte schade, die vanwege de inhoud ervan zeker een disclaimer zouden krijgen op sociale media. “Maar dit is geen gevoelige inhoud. Dit is het echte leven van Oekraïne en de Oekraïners sinds de oorlog 10 maanden geleden begon.”

Centrale marktplaats

Volgens journalisten van het Franse persagentschap AFP vond een reeks bombardementen plaats op de centrale marktplaats, die door de inwoners druk bezocht wordt op zaterdagochtend, en de omringende straten. Ze zagen het lichaam van minstens één persoon in een wagen en andere gewonden in de buurt. Volgens de journalisten waren rond de middag nog steeds bombardementen te horen.

Cherson werd op 11 november heroverd door het Oekraïense leger na acht maanden van Russische bezetting. De afgelopen weken werd de stad regelmatig getroffen door Russische aanvallen, voornamelijk gericht op de energie-infrastructuur. Het grootste deel van de regio Cherson, die door de Russen werd geannexeerd, is wel nog onder Russische controle.