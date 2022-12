Brentford legt succescoach Thomas Frank langer vast: Deen verlengt voor de tweede keer dit jaar en ligt nu tot 2027 vast

Het is al de tweede contractverlenging voor de succescoach dit jaar. Eind januari bond Brentford Frank tot medio 2025 aan zich.

Frank nam in oktober 2018 over bij Brentford, hij was er sinds 2016 assistent. In het seizoen 2020-21 dwong hij met The Bees promotie naar de hoogste afdeling af. Brentford eindigde afgelopen seizoen op de 13e plaats in de Premier League.

Met 19 punten uit 15 wedstrijden staat Brentford momenteel op de 10e stek in de Premier League. Vlak voor de WK-break boekte het team van Frank een 1-2 stuntzege tegen kampioen Manchester City. Maandag speelt Brentford gastheer voor Tottenham Hotspur.