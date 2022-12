Luchthaven Antwerpen mag doorgroeien: “Gemiste kans om logische beslissing te nemen”

De regering keurde een visienota goed die de toekomst schetst voor de drie regionale luchthavens: Antwerpen, Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem. Vooral wat Antwerpen betreft, werd daar naar uitgekeken. Die luchthaven ontvangt, in tegenstelling tot Oostende, geen cargo en draait op private vluchten en enkele vakantievluchten. Ze is al jarenlang verlieslatend.

De regering besloot nu op voorstel van minister van Mobiliteit Lydia Peeters dat de luchthaven zich verder mag ontwikkelen binnen de mogelijkheden van de huidige milieuvergunning. Een verhoging van het aantal lijnvluchten en van de zakelijke vluchten is aangewezen, vindt de regering.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). — © BELGA

Vlaanderen rekent wel op een verduurzaming. Er moet worden onderzocht of de tarieven kunnen worden gediversifieerd, bijvoorbeeld op basis van de emissies en het geluid van de toestellen. Daarnaast wil Vlaanderen bestuderen of er duurzame brandstoffen kunnen worden gebruikt.

Ook de luchthaven Oostende-Brugge mag het aantal passagiers laten toenemen en de cargo-activiteiten verder ontwikkelen. Kortrijk-Wevelgem mag zich verder ontwikkelen als zakenluchthaven.

Vlaanderen zal onderzoeken of de drie regionale luchthavens kunnen worden geleid door één centrale verkeerstoren.

Gemiste kans

Bruno Tobback van Vooruit noemt de visienota een “gemiste kans om de logische beslissing te nemen”, namelijk een sluiting. “De enige manier om de luchthavens rendabel te krijgen is om de overlast nog meer te vergroten”, zegt hij. “En zelfs dan is het de vraag of het ooit zal lukken.”

“Dit zijn dienstbetoonluchthavens”, vindt Tobback. “Antwerpen blijft open op vraag van de diamantsector. De N-VA-burgemeester knipt met zijn vingers en de Vlaamse regering handelt.”

Ook Groen reageert met onbegrip. “Dit is een slag in het gezicht van iedereen die rekent op slimme investeringen in mobiliteit en open ruimte”, zegt Imade Annouri. “Terwijl de regering-Jambon De Lijn kapot bespaart, praat ze het wel voor zichzelf goed om jaarlijks tientallen miljoenen in een bodemloze put te kieperen. Nochtans ligt er een andere luchthaven op ongeveer een half uur met de trein van Antwerpen. Je geraakt daar zelfs vlotter dan met De Lijn van de ene kant van Antwerpen naar de andere. Hoe wereldvreemd is deze regering eigenlijk?”