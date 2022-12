“Lieve Ilse, voor altijd in ons hart”: inwoners leggen bloemen en kaarsen neer bij bakkerij na moord

In Wechelderzande (Lille) is het verdriet om de vermoorde Ilse Michiels (54) groot. Aan de toegangsdeur van bakkerij Mariën, waar Ilse werkte en vrijdagochtend met geweld om het leven werd gebracht, komen inwoners bloemen leggen of een kaars zetten. Ook op sociale media is het duidelijk dat de vrouw bij heel wat mensen in het dorp geliefd was.

De winkel van bakkerij Mariën aan de kerk in Wechelderzande is om evidente reden gesloten. Toch komen heel wat mensen langs met bloemen en kaarsen. Zo ook Wendy, die een bloem komt neerleggen. “Ik vond het vrijdagochtend al raar dat de winkel nog niet open was. Toen ik later hoorde wat er was gebeurd, was ik erg geschrokken. Het is heel erg wat Ilse overkomen is. Een bloem leggen, is het laatste wat we voor haar kunnen doen. Zoals de meeste mensen in het dorp ken ik haar omdat ik regelmatig in de bakkerij kwam. Ze was altijd zo vriendelijk. Ik kan niet begrijpen dat in een rustig dorp als Wechelderzande iemand haar vermoord heeft.” Tussen de bloemen en kaarsen aan de winkeldeur liggen ook kaartjes. Op een daarvan staat geschreven : “Lieve Ilse, voor altijd in ons hart. We love you forever.”

Bloemen en kaarsen aan de ingang van de bakkerij om Ilse Michiels te herdenken. — © Ronny van den Ackerveken

Nooit meer hetzelfde

Vrijdagavond werd in Wechelderzande massaal gereageerd op een oproep om een kaarsje te branden voor Ilse. Zelfs een gezin uit het West-Vlaamse Ledegem plaatste op Facebook een foto dat bij hen een kaars brandde om Ilse te herdenken. Intussen blijven op sociale media de rouwbetuigingen toestromen. “Lieve Ilse, zonder jou zal de bakkerij nooit meer hetzelfde zijn. Een lege plek achter de toog van de winkel. Je glimlach en vrolijkheid zullen enorm gemist worden door Wechelderzande en je naaste familie, vrienden en je collega’s die met je samen werkten in de bakkerij.” Iemand anders uit zijn verdriet op een poëtische manier. “En dan zet je de ontbijttafel klaar, en besef je: het wordt nooit meer hetzelfde. Niet meer die goedemorgen, nooit meer die lach. Een zak, een laatste tastbare herinnering. En je vraagt je af waarom, gewoon waarom.”

Vrijdagavond plaatste een aantal inwoners kaarsen voor het raam om Ilse te herdenken. — © rr

Politie en parket zijn volop bezig met het onderzoek naar de moord, maar geven voorlopig geen informatie of er al een spoor is naar mogelijke verdachten. Ilse Michiels woonde in Tielen (Kasterlee). Daar heeft ze vroeger met haar toenmalige echtgenoot een broodjes- en cateringzaak uitgebaat. Ongeveer tien jaar geleden is ze gescheiden van haar man en ging ze als winkelbediende aan de slag bij de bakkerszaak. Ilse laat twee zonen na.