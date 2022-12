Liverpool-coach Klopp wil na wisselvallige eerste seizoenshelft blik omhoog richten: “We moeten jagen”

Liverpool-coach Jürgen Klopp wil na een erg wisselvallig najaar in de tweede helft van het seizoen een gooi doen naar Champions League-voetbal. Dat vertelde de Duitser in aanloop naar de trip van maandag op Boxing Day naar Aston Villa.

Door hun grillige resultaten gingen The Reds de WK-break in op de zesde plaats in de Premier League, zeven punten achter Tottenham op de vierde plaats (met wel een wedstrijd minder) en met al vijftien punten achterstand op koploper Arsenal. Maar Klopp geeft zich nog niet gewonnen en wil de komende weken klimmen in de stand.

“We hebben duidelijk een gat gelaten tussen ons en de veel interessantere plekken in de stand, maar we vinden van onszelf op dit moment dat we de top in het vizier hebben. Dat betekent dat we moeten jagen en dat is wat we gaan doen”, beloofde Klopp.

Donderdagavond knikkerde Manchester City, met weer een bedrijvige Kevin De Bruyne, Liverpool uit de League Cup. Het werd 3-2 na een spannend duel. “Ik zag tegen City goede signalen maar was niet tevreden over alles. Zo vond ik onze ‘counter press’ eerlijk gezegd niet goed - die was eigenlijk onbestaande. Maar alle spelers die terug zijn van het WK staan er stilaan weer, dat is heel belangrijk.”