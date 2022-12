Honderdtal kwetsbare kinderen krijgen warm kerstfeest met frieten, een disco én vooral veel cadeaus: “Dit toont hoe solidair Gent is”

LEES OOK. Gentse Flikken spelen kerstman en delen cadeautjes uit aan zieke kinderen

“Met vier kinderen is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. We moeten elke ‘euro’ in twee bijten. Financieel was 2022 ook een zwaar jaar: de huur werd geïndexeerd, maar vooral de energie- en gasprijzen doen ons pijn. Dat we hier kerst kunnen vieren, is hartverwarmend en doet deugd.”

Aan het woord is een Gents gezin - dat liever anoniem blijft - zaterdagmiddag tijdens het kerstfeest in het NH hotel. Voor de dertiende keer konden een honderdtal kwetsbare kinderen en hun ouders daar genieten van een warm kerstfeest. Op de menu stond dit jaar frieten en kipnuggets.

“Via het OCMW en CAW Artevelde maken wij het initiatief bekend”, zegt één van de organisatoren en ex-schepen Guy Reynebeau. “Zo bereiken we zeker de kwetsbare kinderen en gezinnen die het sociaal en financieel moeilijk hebben. De inschrijvingen voor onze middag waren ook snel volzet.”(Lees verder onder de foto)

Op de menu tijdens het kerstfeest: frieten, kipnuggets en frikandellen — © DVH

Stijgende energiefactuur

Met een stralende glimlach kwamen de kinderen aan de hand van hun ouders binnen in de zaal van het hotel. Ze werden verwelkomd met een drankje en konden zich laten schminken. Plots zat de zaal vol vlinders en prinsessen. Sommigen durfden het aan om een - valse weliswaar - tattoo te zetten.

“En zo ga ik vanavond ook gaan slapen. Mijn tattoo was ik nooit meer af”, zegt de vierjarige Noor al lachend. Samen met haar mama Meyrem (29), broertje Nassim (5) en tante Sofie (25) kwam zij naar het kerstfeestje. Met een guitige glimlach genoot ze van haar middag. “Ik eet heel graag frietjes.” (Lees verder onder de foto)

De vierjarige Noor genoot zichtbaar van al het lekkers en het feestje: “Vanavond (zaterdag, red.) ga ik slapen met mijn schmink en valse tattoo nog aan” — © DVH

Mama Meyrem (29) straalt als ze haar dochter zo hoort. “De kinderen amuseren zich hier echt goed. Als alleenstaande mama van twee kinderen zijn het moeilijke tijden. Ik werk fulltime, maar zag dit jaar mijn facturen enkel maar stijgen. Een initiatief zoals dit hier toont echt hoe solidair Gent is.”

Na het eten was er ook een optreden van goochelaar Gekke Jorre. Daarna trokken de kinderen naar de Kinder Disco waar dj Raf Violi ze trakteerde op een knotsgekke set. “Alles mag hier, behalve stilstaan, want dat is verboden. Dus zwaai maar met de handen”, schreeuwde hij door de micro. (Lees verder onder de foto)

Een feestje bouwen tijdens een Kinder Disco: zwaaien met die handen — © DVH

Disco en cadeautjes

De kinderen zongen en dansten erop los. Het populaire dansje op het nummer Skidibi deden de kinderen feilloos. Veel beter alvast dan de nationale partijvoorzitters in 2019 op Ketnet in 2019. Hun houterig geklungel zorgde dat zelfs ouderen plots het bekende kinderdansje en nummer kenden.

Na al dat feesten, kwam het tofste moment van heel de middag. De kinderen mochten één voor één naar de kerstman gaan voor een foto en kregen dan ook drie zakken met cadeautjes. “Dan zie je ze stralen. Die gelukkige gezichtjes, daarvoor doen we dit”, zegt één van de vrijwilligers Tony Martens.

Dankzij de sponsoring van Kiwanis, CAW Artevelde, Farys, de politie en vele andere organisaties kunnen de vrijwilligers de kinderen cadeaus geven. Het NH hotel stelt daarnaast de zaal, catering en personeel beschikbaar. “De solidariteit ieder jaar opnieuw is hartverwarmend”, zegt Reynebeau.

