Amper zes dagen na bekermatch krijgt Union opnieuw bezoek van KVO: oppassen voor Oostendse snelheid voorin en zelf soms iets realistischer voetballen

Union klopte KV Oostende dinsdag in de Beker van België met 2-1 na een late winning goal van bekerheld Simon Adingra. Amper zes dagen later ontvangt de vicekampioen de Kustboys al opnieuw, al zijn ze in Brussel ongetwijfeld wat wijzer geworden na die eerste confrontatie. Deze drie dingen leerden wij uit de eerste confrontatie.

1. Snelheid voorin bij KVO zorgt voor problemen

Nee, het is niet zo dat KV Oostende in het Dudenpark kans na kans bij mekaar voetbalde, maar de West-Vlaamse voorlinie toonde zich wel gretig. Spelers als Ndicka en Ambrose zorgden met hun snelheid en vinnigheid voor problemen in de Union-defensie. Burgess, Van der Heyden en Kandouss hadden er achterin hun handen vol mee. Na amper twee minuten had Ambrose eigenlijk al kunnen scoren nadat hij goed wegdraaide bij Burgess, maar uiteindelijk was het Ndicka die de weg naar de netten vond. “Natuurlijk zijn er dingen die je live meteen opvallen”, sprak coach Karel Geraerts dinsdagavond na de wedstrijd. “Maar ik moet de match nog eens beter analyseren. Als je de beelden herbekijkt, zie je soms andere dingen. We wisten wel dat Oostende goeie spelers heeft, kijk maar naar Ambrose bijvoorbeeld. Hij is snel en kan erg goed voetballen. Het is een grote uitdaging voor onze verdedigers om tegen dit soort aanvallers te spelen. In bepaalde momenten moeten we compacter leren spelen.”

2. Niet altijd proberen uit te verdedigen

De situatie zag er eigenlijk goed uit voor Union: na tien minuten schoot Boniface de Brusselaars op voorsprong, en dus leek het grootste werk al opgeknapt. Ware het niet dat Ndicka enkele minuten later meteen de 1-1 via de paal in doel werkte. Een doelpunt dat eigenlijk makkelijk vermeden had kunnen worden: Teuma wilde te mooi uitvoetballen, maar de aanvoerder raakte het leer compleet verkeerd. Zijn hoge terugspeelbal zorgde achterin voor problemen, uiteindelijk kon Ndicka profiteren. “Ze zetten ons steeds onder druk, en misschien wilden we iets te geforceerd in de opbouw spelen”, had ook Bart Nieuwkoop gezien. “We zochten steeds de voetballende oplossing, ondanks dat ze hoog druk kwamen zetten. Uiteindelijk is dat niet slecht, maar soms moet je wat realistischer zijn.”

3. Automatismen moeten snel weerkeren

Al te denderend was het spel van Union nog niet tegen Oostende, al is dat ook geen ramp: meer dan vijf weken lag het clubvoetbal stil, en dus was het voor de Unionisten vaak nog moeilijk om echte kansen te creëren omdat de foute keuzes gemaakt werden. Veel tijd hebben de Brusselaars echter niet om de automatismen van het voorbije anderhalf seizoen terug te vinden. Met Oostende wacht dinsdag nog wel een op papier haalbare kaart, maar nadien krijgt geel-blauw een stevig menu voorgeschoteld: op 8 januari is er de verplaatsing naar Anderlecht, op 12 januari komt Gent op bezoek voor de kwartfinale van de Croky Cup en drie dagen later is er Union-Antwerp. Een stevig programma. Het voordeel? Loïc Lapoussin is vanavond opnieuw inzetbaar na de interne sanctie die hem vanuit de club werd opgelegd na wangedrag, en de club hoopt ook Dante Vanzeir – die de bekermatch tegen Oostende miste door een lichte knieblessure – te recupereren.