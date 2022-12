Bernd Storck ontmoet ex-club in eerste competitieduel met KV Kortrijk: “Genk heeft de beste ploeg van België en gaat kampioen spelen”

De leider tegen de voorlaatste in de stand of de minst gepasseerde verdediging van het land tegen de slechtst scorende ploeg van de Jupiler Pro League: op papier lijkt KV Kortrijk een gemakkelijke prooi te worden voor Genk. Toch tankte de Veekaa afgelopen week vertrouwen na die fraaie bekerzege op OH Leuven. “We hebben zelfvertrouwen”, begint Storck. “Natuurlijk weet ik ook dat er ons een loodzware opdracht te wachten staat, maar wat hebben we tegen Genk te verliezen? We willen het hen moeilijk maken door uit te gaan van onze eigen sterktes en spel. In het voetbal is niets onmogelijk, hè. Wij hebben de punten nodig en moeten top zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we een goede wedstrijd zullen spelen.”

Weerzien met oude club

Rond deze periode vorig jaar was Bernd Storck actief als hoofdcoach van Genk. Het avontuur van de Duitser bij de Limburgers was echter van korte duur. Maandag komt hij oog in oog te staan met enkele bekende gezichten. “Ze hebben de beste ploeg van België. Volgens mij gaan ze kampioen spelen. Met Onuachu beschikken ze over een van de beste spitsen van onze competitie. We kunnen hem niet met één speler afstoppen, het zal met twee of drie spelers moeten gebeuren. Maar ook de mensen die hem bedienen, zoals Trésor of Paintsil, moeten we in de gaten houden. Eigenlijk moeten we op onze hoede zijn voor iedere speler van Genk, in elke linie heeft het kwaliteit. Woensdag ben ik nog naar hen gaan kijken in de beker tegen Anderlecht. Het is altijd beter om een tegenstander met eigen ogen bezig te zien dan te moeten kijken vanuit je zetel. Ik werd er wel herkend, maar daar lig ik niet meer wakker van.”

Vandenberghe in doel

Doelman Marko Ilic traint al enkele dagen weer mee, maar een basisplaats komt nog te vroeg voor de Serviër. Hierdoor zal Tom Vandenberghe voor het eerst aantreden in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal. Storck: “Vandenberghe heeft het tegen Leuven goed gedaan. Hij was niet eens vuil na de match.” Verder is ook centrale verdediger Dorian Dessoleil er wegens ziekte niet bij.