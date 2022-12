Solden starten meteen met kortingen tot 50 procent

Over een goeie week gaan de wintersolden van start. Door de slechte verkoop dit najaar zijn er mooie zaken te doen.

De soldenperiode start dus direct met stevige kortingen. De meeste winkeliers geven meteen 30 procent korting of meer. Eén op de vijf winkels starten zelfs aan min 50 procent.

De verkoop viel volgens zelfstandigenorganisatie NSZ tegen, onder andere omdat we veel online kochten. En dus moet de stock snel de deur uit. “De stock is groot, de overgrote meerderheid van de winkeliers geeft aan dat er nog 40 tot 60 procent in hun zaak ligt”, zegt Cedric Tack van NSZ.