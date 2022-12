Dan toch geen gronden in Maasplas Kinrooi gestort: Zuhal Demir trekt de vergunning in

Er zullen dan toch geen gronden worden gestort in de Maasplas in Kinrooi. Minister van Omgeving Zuhal Demir trekt de vergunning in, laat ze zaterdag weten.

THV Rekin, een consortium van vier grindbedrijven, had een vergunning om tot 2033 ruim 7 miljoen kubieke meter grond in een Maasplas in Kinrooi te storten. Het zou gaan om gronden die afkomstig zijn van grote infrastructuurwerken. De gemeente verzette zich hevig tegen de vergunning, onder meer omdat ze vreesde dat er vervuilde Oosterweelgrond in de Maasplas terecht zou komen. Demir verzekerde eerder al dat het niet om vervuilde grond zou gaan.

Er volgden desalniettemin verschillende procedures en de auditeur bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen stelde zich vragen bij de verenigbaarheid van het project met de bestemming van de Maasplas.

De eigenaar kondigde naar aanleiding daarvan aan zijn aanvraag in te trekken, maar deed dat vooralsnog niet. Daarom trekt Demir de omgevingsvergunning zelf in.7