Ex-Club Brugge-trainer Christoph Daum deelt naast kerstwensen ook update over kankerbehandeling: “Op weg naar herstel”

Christoph Daum put veel moed uit de steunbetuigingen die hij ontving nadat hij in oktober bekendmaakte een behandeling tegen longkanker te volgen. De 69-jarige Duitser laat weten dat hij onder meer chemotherapie kreeg, die aansloeg.

In een post op Instagram wenste Daum zijn volgers zaterdag een fijne kerst en het allerbeste voor 2023. “Tegelijkertijd wil ik mijn oprechte dank uitspreken voor de talloze opbeurende en ondersteunende woorden van de afgelopen maanden. Deze hebben mij kracht en vertrouwen gegeven en hebben een uiterst positieve invloed gehad op alle behandelingen”, schreef Daum, in het seizoen 2011/12 trainer van Club Brugge. “Ik ben op de goede weg naar herstel.”

Aan het Duitse medium ‘express.de’ deelde de ex-coach van onder meer Keulen, Stuttgart, Leverkusen en Frankfurt mee dat de behandeling met chemotherapie een positief effect had. “Het was vrij intens met zeer hoge dosissen. Maar gelukkig ben ik verder in goede gezondheid en kon ik het aan”, aldus Daum.