Kerstsfeer opsnuiven bij Rode Duivels: Thibaut Courtois met verloofde in Franse Alpen, Thomas Meunier opvallend verkleed

Het is Kerstmis en dat betekent gezellig samen zijn met het gezin. Zo ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois viert met zijn verloofde Mishel Gerzig en zijn kindjes in de Franse Alpen, Dries Mertens en Kat Kerhofs vieren met kleine Ciro in Istanbul, hun nieuwe thuis. Bekijk hieronder ook de kerstkiekjes van de andere Rode Duivels.