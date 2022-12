Wat doe je als iemand die te veel gedronken heeft toch nog naar huis wil? “Verplaats de auto zodat hij hem niet vindt”

Zijn vrienden hadden hem nog zo op het hart gedrukt om de fiets te laten staan. Want dat ding besturen, daar was hij echt niet meer toe in staat. Maar zelfs te voet liep het mis: de 24-jarige voetganger die zaterdagochtend in Schellebelle werd aangereden, overleefde de klap niet. Maar wat moet je dan doen, als je straks tijdens de feesten je vrienden of familie te veel ziet drinken om nog de weg op te gaan? “Het pleit voor zijn vrienden dat ze toch nog hebben geprobeerd.”