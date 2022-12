“Dat we nog samen kunnen vieren, dat is het grootste kerstgeschenk”: Mirthe (13) en Cruz (11) liggen op kerstavond in het ziekenhuis

LEES OOK. Honderdtal kwetsbare kinderen krijgen warm kerstfeest met frieten, een disco én vooral veel cadeaus: “Dit toont hoe solidair Gent is”

Cruz Carvers (11) uit Sint-Pauwels had een zware infectie door een ontstoken abces en cyste en moest twee operaties ondergaan. Mirthe De Boeck (13) uit Hamme worstelde met zware scoliose en moest deze week onder het mes. Beide tieners verblijven daardoor op kerstavond in het UZ Gent.

“Maar we zijn vooral blij dat we nog samen met Cruz kerst kunnen vieren”, zegt mama Mieke Van Hoyweghen (35). “Het waren turbulente weken. Door die ontsteking heeft hij een week op intensieve gelegen. Zijn leven hing aan een zijden draadje, maar hij is erdoor geraakt. Een kerstgeschenk.”

Feestmaaltijd

Ook voor Mirthe en haar mama Sabrina Steels (43) waren het moeilijke dagen. “Haar rug stond volledig scheef en ze had heel veel pijn”, zegt Sabrina over Mirthe. “Ze zal nog minstens zeven weken moeten revalideren en veel platliggen. Het is niet gemakkelijk, maar we blijven positief.”

Cruz (11) zijn papa, mama, broer en zus moeten dit jaar noodgedwongen in het UZ Gent kerstavond vieren, toch proberen ze het beste ervan te maken — © DVH

Beide gezinnen vieren kerst normaal met de familie of gezin thuis. Dit jaar moet het noodgedwongen in het ziekenhuis. Maar het personeel van de pediatrische afdeling stak de handen uit de mouwen en organiseerde een groot kerstfeest met aperitief, een feestdiner en vooral cadeaus voor de kinderen.

Op de menu voorzien door De Feestarchitect stond kalkoenpavé met aardappelbereiding, een peertje met veenbessen en ook nog een assortiment van warme wintergroentjes. Daarnaast kon je veggieballetjes in tomatensaus met puree krijgen. Als dessert volgde nog rijstpap en chocomousse.

FC De Kampioenen

De kinderen kregen allemaal ook gepersonaliseerde cadeautjes van het personeel. Als superfan van FC De Kampioenen kreeg Cruz een strip over zijn favoriete ploeg en een voetbal. “Daar was hij enorm blij mee, maar we hopen om oudejaarsavond toch thuis te mogen vieren”, zegt mama Mieke.

De ouders en kinderen zijn wel dankbaar voor de moeite die het ziekenhuispersoneel doet. Als ze hun cadeaus kregen, fonkelden hun oogjes. “Dankzij deze mensen kunnen we er ondanks alles nog een beetje van genieten”, zegt mama Sabrina. “Maar volgend jaar vieren we graag met de familie.”

