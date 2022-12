Getuigenissen uit de hel van Bachmoet: “Dit moet wel het vreselijkste moment van deze oorlog geweest zijn”

De gevechten in Oekraïne waren de afgelopen maanden op hun hevigst in en rond de stad Bachmoet, in het oosten van het land. Een journalist van de Britse krant Independent tekende verhalen op van hulpverleners in de geteisterde regio.

Zowat 70.000 van de 80.000 inwoners van Bachmoet hebben de stad verlaten sinds de inval van Rusland. De overblijvers zijn overgeleverd aan de gruwel van de oorlog. De plaatselijke brandweer moet niet alleen branden blussen, van de acht brandweerwagens zijn er nog twee volledig functioneel, maar beschikt ook over een van de laatste ziekenwagens in de stad om gewonde burgers te verzorgen en te evacueren naar veiliger oorden. De hulpverleners doen dit op gevaar van eigen leven, terwijl Russische raketten al vijf maanden lang inslaan en sluipschutters dood en vernieling zaaien.

Brandweerman Galich vertelt hoe hij in de herfst een jonge collega verloor. “Slechts enkele weken nadat hij zich had aangemeld, ging Ilya een gebouw binnen dat net was beschoten. Plots begonnen de beschietingen opnieuw. We probeerden hem te bereiken, maar dat lukte niet. Toen we hem uiteindelijk aantroffen, lag hij op sterven. We hebben hem niet meer kunnen redden. Dit moet wel het vreselijkste moment van deze oorlog geweest zijn.”

“We verzorgen slachtoffers hier aan de lopende band”, zegt een verpleegkundige. De vrijwilligster is samen met dertien collega’s aan de slag in een veldhospitaal even buiten Bachmoet. “Wanneer we zware explosies horen, weten we dat het druk zal worden. We doen ons best om slachtoffers tijdig te bereiken, maar acht op de tien gewonden zijn dood vooraleer hulpverleners ter plaatse geraken. Er is niet eens tijd om te rouwen, de gewonden blijven binnenkomen.”

© AFP

De 46-jarige vrouw was vroeger aan de slag in een advocatenkantoor. Enkele uren geleden moest ze de arm van een man amputeren, omdat zijn botten volledig waren verbrijzeld. “We zijn er in ieder geval in geslaagd om zijn been te redden”, klinkt het. “Ik heb alle trauma’s gezien die je je kan voorstellen: open schedels, inwendige bloedingen, ingewanden en mensen die hun handen en benen hebben verloren. In één dag kunnen we tot honderd mensen behandelen. Soldaten, burgers, iedereen, van kinderen tot ouderen.”

Het huis van brandweerman Nikata bevindt zich aan het front. “Op dit moment woon ik hier in de brandweerkazerne”, zegt de 30-jarige vader van een peuter. “In augustus kwamen 48 mensen om het leven bij de beschieting van het appartementsgebouw, dat was echt vreselijk.” Hulpverleners hebben drie dagen lang gegraven en wisten een dozijn slachtoffers levend van onder het puin te halen. “Wat mij op de been houdt? Mijn zoon geeft me kracht.”