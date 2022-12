Ngo’s in Afghanistan overwegen opschorting activiteiten na werkverbod vrouwen

De Verenigde Naties en de tientallen ngo’s die actief zijn in Afghanistan overleggen zondag over het werkverbod voor vrouwen. Verschillenden onder hen overwegen de activiteiten op te schorten in het hulpbehoevende land.

Vrouwelijke werknemers van lokale en buitenlandse ngo’s in Afghanistan mogen niet langer naar hun werk komen. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken van de Afghaanse taliban-regering zaterdag bevolen in een nieuwe stap die de vrijheid van vrouwen verder inperkt. Sommige vrouwelijke werknemers volgen de strikte interpretatie van de islamitische kledingvoorschriften niet, is de motivatie.

In een brief aan lokale en internationale hulporganisaties heeft het ministerie verklaard dat de beslissing werd genomen na ernstige klachten over vrouwelijke medewerkers van de organisaties.

“Er is zondag een vergadering gepland om te overleggen hoe we hierop zullen reageren”, zegt Tapiwa Goma van de Verenigde Naties. Verschillende ngo’s overwegen om alle activiteiten in het land op te schorten.

De VN heeft intussen een meeting gevraagd met de taliban, voor verduidelijking. Ze veroordeelt de verordening en herinnert de regering eraan dat het land erop achteruit zal gaan als vrouwen worden uitgesloten van het openbare leven.

Volgens de Verenigde Naties heeft liefst de helft van de 38 miljoen inwoners van Afghanistan humanitaire hulp nodig om de winter door te komen.