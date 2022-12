Villa met wellness gekocht, maar verkoper nam sauna en infraroodcabine mee: koppel krijgt gelijk in zaak tegen makelaar

Stephanie Oorts (42) en Dave Van den Keybus (35) kochten anderhalf jaar geleden via makelaar Immopoint Topo een villa in Zandhoven die werd aangeprezen inclusief bijgebouw met wellness. Na aankoop bleken de wellnesstoestellen weg. Omdat ze niet tot een vergelijk kwamen, diende het koppel een deontologische klacht in bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Die klacht werd nu gegrond verklaard wat betreft de misleidende advertentie.

Stephanie en Dave willen via hun getuigenis mensen verwittigen dat ze bij geschillen met makelaars een klacht kunnen indienen bij het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars). Ze hoorden toevallig van die mogelijkheid enkele maanden geleden via het consumentenprogramma De Inspecteur op Radio 2. “Spijtig dat we dit niet eerder wisten, want we waren al maanden machteloos tegen een muur aan het oplopen”, zegt Dave. “We krijgen er de toestellen niet mee terug, maar als een makelaar meerdere deontologische veroordelingen van het BIV oploopt kan hij zijn erkenning verliezen.”

Stephanie en Dave deden vrij snel een bod op de villa . “Het bijgebouw met sauna en infraroodcabine was een leuke extra. Tijdens de rondleiding zei de makelaar zelf dat het toch zalig was om zo direct vanuit de sauna het zwembad in te springen. We zijn nog met de kinderen komen kijken die ook enthousiast waren.”

Omdat zij hun eigen eigendom eerst nog zouden verkopen en de toenmalige eigenaar had aangegeven nog een periode in het pand te willen blijven wonen, duurde het lang voor de akte verleden werd. “Een half jaar later zijn we teruggegaan om dingen op te meten. Toen merkten we dat de saunacabine deels was afgebroken en hebben we daar een opmerking over gemaakt”, zegt Stephanie. “Op het moment dat we bij de notaris zaten voor het verlijden van de akte, bleken de wellnesstoestellen weg. Volgens de verkopers hadden zij tegen de makelaar gezegd dat die niet in de verkoop inbegrepen waren. De notaris was duidelijk: als zoiets zo wordt geadverteerd als bijgebouw met wellness, horen die toestellen bij de eigenheid van het gebouw, zeker als het om toestellen gaat met een vaste bedrading zoals de sauna. Volgens de notaris is het zoals bij een keuken: daar horen de toestellen ook bij. De zaak was anders geweest als er ‘bijgebouw met mogelijkheid tot wellness’ had gestaan. De fout lag dus bij de immo. In overleg met alle partijen belde de notaris naar de makelaar om een financiële tegemoetkoming te voorzien. Daarna werd de akte ondertekend. Achteraf gezien waren we te goedgelovig, we hadden een clausule moeten laten inlassen.”

Hier staat de sauna er nog.

Toen de tegemoetkoming van de makelaar na lang aandringen een waardebon om twee uur naar de wellness te gaan bleek te zijn, stapten Stephanie en Dave naar het overkoepelend netwerkwerk van Immopoint. “Resultaat? Een intimiderend aangetekend schrijven van hun advocaat”, zegt Dave.

Het koppel vindt het positief dat de Uitvoerende Kamer van het BIV hun klacht gegrond heeft verklaard en dat de vastgoedmakelaar een waarschuwing kreeg. “Als laatste stap zouden we nog een rechtszaak kunnen aanspannen, maar we beseffen dat het dan eerder een principekwestie wordt.”

De doorgeknipte kabels van de sauna.

De zekeringskast van de sauna.

Volgens Immopoint Topo is er tijdens de bezichtigingen nooit gezegd dat de sauna en infraroodcabine inbegrepen waren. “Het ging om oude toestellen. Deze kopers hadden bij de klacht meerdere punten ingediend, maar enkel het punt van die bewuste advertentie werd gegrond verklaard, met een berisping. Het is de eerste berisping in 13 jaar van het BIV die ik krijg. En het was dan nog niet mijn fout. Die advertentie waarin de wellness werd vermeld hebben wij niet gepost, maar ons overkoepelend netwerk. In onze eigen advertentie staat die wellness niet.”

De wellness bevond zich in het kleine bijgebouw hier naast het zwembad.

Volgens de makelaar zijn de kopers misnoegd omdat ze een pand kochten met groen achteraanzicht, maar te horen kregen dat er nu het nieuw gebouw van het Revalidatiecentrum vlak achter komt. “Bij de aankoop was er van die ontwikkelingen nog geen sprake. Ik snap hun misnoegdheid op dat vlak zeker, maar dat ligt buiten onze wil.”