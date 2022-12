Australië in shock nadat vandalen 30.000 jaar oude Aboriginal grot bekladden: “Dit kan niet worden hersteld”

In Australië zijn ze geschokt over wat vandalen hebben aangericht in een oeroude grot. Meer dan 30.000 jaar oude Aboriginal kunst werd er beklad met graffiti. “Het kunstwerk is voor goed beschadigd”, zucht archeoloog Keryn Walshe.

‘Don’t look now, but this is a death cave’, schreven de vandalen over het kunstwerk in de Koonalda Cave in Zuid-Australië. De vernielingen werden al enkele maanden geleden aangericht, maar afgelopen week kwamen ze pas voor het eerst in het nieuws na een artikel in een Australische krant.

De grot was tienduizenden jaren lang een goedbewaard overblijfsel van de cultuur van de oorspronkelijke inwoners van Australië. Het monument, dat als heilig werd beschouwd door de Aboriginals, was beschermd erfgoed, maar veel bewakingsmiddelen werden niet gebruikt. Er stond wel een hek voor de ingang, maar daar zouden de vandalen onderdoor hebben gegraven.

Archeologen en Aboriginal leiders reageerden erg teleurgesteld. “De rotsachtige ondergrond van het kunstwerk is erg zacht. Het is onmogelijk de graffiti weg te halen zonder de kunst eronder ook te vernietigen. Het is een tragisch verlies”, zucht archeoloog Keryn Walshe tegen The Guardian.

De minister voor Aboriginal zaken van de deelstaat Zuid-Australië, Kyam Maher, noemt het vandalisme “schokkend en diep triest” en wil de daders streng straffen. Op het verstoren en vernielen van Aboriginal heiligdommen staan straffen tot zes maanden cel of een boete van 10.000 Australische dollar (ruim 6000 euro).

Het is niet de eerste keer in Australië dat een historisch monument wordt beschadigd. Het debat over hoe ze misdaden als deze in de toekomst kunnen vermijden is er volop gaande. De deelstaat Zuid-Australië denkt alvast na over videobewaking, maar dat vindt een comité van oorspronkelijke bewoners onvoldoende. Zij vragen om meer samenwerking met de buurtbewoners om het erfgoed te beschermen.