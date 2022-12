Migranten op kerstavond gedropt voor huis van Amerikaanse vicepresident Kamala Harris

Busladingen migranten zijn zaterdagavond (lokale tijd) afgezet voor de woning van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris in Washington. Het zou vermoedelijk gaan om een soort protestactie, maar voorlopig is niet duidelijk wie er achter zit. De vluchtelingen werden uiteindelijk naar lokale opvangcentra gebracht, laat een overheidsfunctionaris aan de nieuwszender CNN weten.

Later op de avond arriveerden nog meer migranten, van wie sommigen alleen een T-shirt droegen terwijl de temperatuur flink onder nul was. Ze kregen dekens en werden vervoerd naar een lokale kerk. De directeur van een plaatselijke hulpverlenersorganisatie zegt dat haar club voorbereid was op de komst van de migranten op kerstavond. “De gemeenschap in Washington verwelkomt al sinds april bussen uit Texas”, aldus Tatiana Laborde.

Wie de bussen richting het huis van Harris heeft gestuurd, is onduidelijk. Maar diverse media meldden eerder dit jaar dat gouverneur Greg Abbott van Texas bussen met migranten naar het noorden van de VS stuurde, onder meer naar een plek vlakbij de residentie van de vicepresident. Ook andere Republikeinse gouverneurs dirigeerden dit jaar migranten richting het noorden, om te protesteren tegen het immigratiebeleid van de regering van president Joe Biden.