Alweer Russische topman overleden, alweer in mysterieuze omstandigheden

Een nieuwe Russische topman heeft het leven gelaten in mysterieuze omstandigheden. Het Russische persagentschap TASS meldt dat Alexander Buzakov, directeur van een groot scheepsbedrijf, op 66-jarige leeftijd plots is overleden.

De topman van olieproducent Lukoil, de directeur van het Luchtvaartinstituut in Moskou, een Russische vastgoedmiljardair, de hoofdredacteur van een pro-Kremlin krant… Buzakov is niet de eerste rijke Rus die de afgelopen maanden aan zijn einde is gekomen. De doodsoorzaken die worden gegeven zijn vaak gehuld in een mantel van vaagheid. Eerder deze week overleed oligarch Dmitry Zelenov nog door een “val van de trap” tijdens een bezoek aan vrienden in Frankrijk.

Bij Buzakov, die 11 jaar aan het hoofd stond van een bedrijf gespecialiseerd in de bouw van niet-nucleaire onderzeeërs, wordt er geen specifieke doodsoorzaak gegeven. In een verklaring bij persagentschap TASS valt enkel te lezen dat hij “vroegtijdig en tragisch” is gestorven.

Sinds het begin van de oorlog kwamen al minstens tien Russische prominenten om het leven in verdachte omstandigheden. Er bestaan vermoedens dat Rusland zelf achter de overlijdens zit, maar de exacte reden daarvoor is voorlopig onduidelijk. Eén van de theorieën is dat de prominenten zich kritisch zouden hebben uitgelaten over de oorlog, anderen denken dan weer dat ze te veel van Poetin wisten.

