Vrouw van Russische topman bij Defensie weet sancties te omzeilen en gaat doodleuk shoppen in Parijs

Terwijl haar man de oorlogsstrategie tegen Oekraïne aan het bespreken was, trok Svetlana Ivanova er de afgelopen dagen op uit in Parijs om zichzelf enkele peperdure kerstgeschenken cadeau te doen. Manlief Timoer Ivanov, de Russische onderminister van Defensie, boert blijkbaar goed. Maar niet al zijn inkomstbronnen lijken even koosjer.

Svetlana showt haar luxebestaan maar wat graag op Instagram. Die sociale mediasite werd nochtans verbannen uit Rusland, maar dat geldt blijkbaar niet voor de elite. Dure huizen, jachten, luxefeesten, horloges… Svetlana gooit met het geld. En liefst in Europa.

Terwijl de bommen op Kiev vielen, plande zij een tripje naar Parijs. Naar verluidt gaf ze zo’n 70.000 euro uit in verschillende luxewinkels. Omdat ze officieel gescheiden is van Timoer, staat ze namelijk niet op de westerse sanctielijsten. Of ze ook daadwerkelijk uit elkaar zijn, valt te betwijfelen.

Naast het mysterie of de twee al dan niet een koppel vormen, is er ook discussie over waar Svetlana al dat geld vandaan haalt. Timoer Ivanov boert uiteraard niet slecht als onderminister van Defensie, maar volgens Amerikaanse media zou het voormalige echtpaar ook geld opstrijken uit andere bronnen. Zo zou Ivanov geld verdienen aan de ‘wederopbouw’ van de door de Russen kapot geschoten stad Marioepol. Hij zou dat doen door zelf woningen te laten bouwen in de bezette stad.

De info komt van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Hij zou beslag hebben kunnen leggen op zo’n 8000 gelekte mails.