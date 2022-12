Al zestien doden geteld door Russische aanvallen en mijnen in Cherson

© via REUTERS

In Cherson, in het zuiden van Oekraïne, is het aantal doden door Russische artilleriebeschietingen en explosies gestegen naar 16. Bovendien raakten 64 mensen gewond door Russische aanvallen. Dat heeft de Oekraïense militaire gouverneur Jaroslav Janoesjevitsj zondag op Telegram laten weten. Bij de doden zijn ook drie mannen die het leven lieten bij het opruimen van mijnen.