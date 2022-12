Aangrijpend: wanhopige moeder probeert baby die aan beademing ligt in leven te houden nadat elektriciteit uitvalt door extreme koude

Storm Elliott raast over Amerika. En dat zorgt niet alleen voor extreme koude en hevige sneeuwval, de storm maakt ook veel slachtoffers. In Buffalo, een stad in de staat New York, heeft een moeder vrijdagnacht eigenhandig haar baby in leven proberen te houden toen de stroom uitviel.

De baby is één jaar oud en heeft een ademhalingstoestel nodig om voldoende zuurstof te krijgen. Maar door de stroomproblemen in Amerika ten gevolge van de winterstorm kon het apparaat vrijdagavond plots niet meer werken. Ook de verwarming startte niet meer op. De moeder moest dan maar improviseren en begon de machine manueel te bedienen door de lucht met haar handen uit de zak te duwen.

Moeder en baby wonen nochtans vlak bij het Erie County Medical Center, maar door de storm raakte er geen medische hulp bij het appartement. Ambulances, politiecombi’s en brandweerwagen… Zowat alle reddingsteams reden zich vrijdag vast in de sneeuw.

Politiecommissaris Joseph Gramaglia had op voorhand weet van de situatie van de baby, maar kende een frustrerende nacht. “We hebben proberen na te denken hoe we toch bij het huis konden geraken, maar het was zó slecht buiten. We kwamen overal vast te zitten.”

Zaterdagochtend probeerden de autoriteiten nog steeds uit te dokteren hoe ze een generator tot bij de moeder konden krijgen of eventueel de baby konden verhuizen naar een plaats zonder stroomproblemen.

De moeder had er dan al een lange en bange nacht opzitten. Uit haar posts op Facebook is te zien hoe ze een hele nacht om hulp smeekte: “Als mijn zoon sterft, is het de schuld van de stad.”

Enkele jonge buurtbewoonsters zouden er zaterdagvoormiddag uiteindelijk in geslaagd zijn om tot bij het appartement te komen en de moeder bij te staan. “We konden de jonge vrouw voorzien van een jas, een hoed, een paar handschoenen, zuurstoftankdekens voor haar twee kinderen en een HME. De twee geweldige dames die ons onderweg hielpen, brachten het gezin van vier terug naar hun appartement en ik en mijn zussen zijn veilig thuisgekomen. Haar baby doet het prima. En nu heeft ze een groep mensen om niet alleen kerstavond mee door te brengen, maar om haar te helpen met haar kinderen. Bedankt aan de twee jongedames voor het verwelkomen van haar familie in jullie huis.”

En zo werd het toch nog een hartverwarmend kerstverhaal.