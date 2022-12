De prijzen zijn deze maand met 10,4 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar december. Dat blijkt uit het laatste indexcijfer van het jaar. Ter vergelijking: in oktober lag dat cijfer nog op 12,2 procent. Het daalt dus en dat is goed nieuws, zegt hoofdeconoom bij ING Peter Vanden Houte. Toch zullen er ook volgend jaar nog prijsstijgingen aankomen. Dit kunnen we verwachten voor 2023.