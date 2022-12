Drinkwaterproblemen in het Hageland nog niet opgelost

De problemen met het drinkwaternet in het Hageland zijn nog niet opgelost geraakt, zo laat De Watergroep zondag weten. De watervoorraden zijn doorheen de nacht van zaterdag op zondag niet voldoende aangevuld geraakt.

De problemen ontstonden vorige week, na de periode van stevige vorst. Door de daaropvolgende dooi ontstonden meer lekken in de leidingen dan normaal. Inwoners van Bekkevoort, Tielt-Winge, Lubbeek, Kortenaken en Scherpenheuvel (Vlaams-Brabant) zien daardoor weinig of geen water uit hun kraan komen. Vooral inwoners van hogergelegen gebieden kunnen problemen ondervinden.

Al de hele week is De Watergroep aan de slag om de lekken gedicht te krijgen. Gisteren is een nieuwe pompinstallatie in dienst genomen, die water vanuit Limburg aanvoert richting de getroffen gemeenten.

Lek in reservoir

De problemen zijn daarmee vooralsnog niet van de baan. De situatie zondag is vergelijkbaar met die zaterdag: de watervoorraden zijn afgelopen nacht niet voldoende aangevuld geraakt. Het probleem situeert zich nu voornamelijk aan het waterreservoir van Vinkenberg in Scherpenheuvel. Wellicht is er een lek ontstaan aan de toevoerleiding naar het reservoir, waardoor het reservoir niet voldoende gevuld raakt.

Medewerkers van De Watergroep zijn op dit moment aan het werk om het lek op te sporen. “De leiding loopt onder verharde stukken: dat maakt het geen evident werk”, vertelt Kathleen De Schepper, woordvoerder van De Watergroep.

Getroffen inwoners kunnen noodwater ophalen in Tielt-Winge, Bekkevoort en Lubbeek. Vanaf vandaag is een nieuw afhaalpunt in Scherpenheuvel geopend.