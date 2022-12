Eén persoon kritiek na zware crash waarbij auto tot schroot wordt herleid, één inzittende opgepakt: “Hij werkte hulpdiensten tegen”

Net voor 7 uur was een auto met drie inzittenden betrokken bij een zwaar ongeval in Brugge op de Oostendsesteenweg, niet ver van de rotonde. Waarom het voertuig plots van de baan raakte, is niet geweten. Plots crashte de wagen tegen een verlichtingspaal om verder tot stilstand te komen tegen een duiker. De ravage was groot: de wagen was quasi tot schroot herleid, maar in het wrak zaten wel nog drie personen. Een daarvan bleek zelfs levensgevaarlijk gewond. De tweede inzittende was zwaargewond, een derde persoon veroorzaakte problemen op de site van de crash. De politie moest hem dan maar even arresteren. “Hij werkte de hulpdiensten tegen”, aldus Lien Depoorter, woordvoerder van de Brugse politie. “Daarom werd hij eventjes gearresteerd.”

Uiteindelijk werd voor het derde slachtoffer ook een ambulance gevraagd. De brandweer moest de rijbaan vrijmaken, want door de klap lag die bezaaid met brokstukken. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de oorzaak van het ongeval uit te klaren. Mogelijk haalde de wagen een te hoge snelheid.