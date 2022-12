Na Zulte Waregem hengelt ook Kortrijk naar Vormer, vangt Club Brugge nog iets voor Mbamba en Lammens?

Vormer komt sinds het seizoensbegin niet meer in actie bij blauw-zwart, dat hoopte dat hij in de zomer elders onderdak vond om van zijn contract af te komen. Dat lukte niet, maar de wintermercato biedt een nieuwe kans. Van het bestuur mag hij nu ook naar een Belgische club vertrekken - vandaar dat Essevee al enkele weken de contacten warm houdt en dat ook KVK op de proppen is gekomen - maar afwachten of Vormer bereid zal zijn om tegen degradatie te knokken. Gewoon zijn contract uitdoen in Brugge is evenzeer een optie.

Wat uitgaande transfers betreft is Vormer niet de enige om in de gaten te houden bij Club. Het zit ook met twee jonge spelers die hun aflopende contract niet meer willen verlengen en die dus enkel nu nog geld kunnen opleveren. Noah Mbamba (17) is de belangrijkste. De Belgische jeugdinternational mocht onder Alfred Schreuder niet meer spelen en wilde daarom niet meer bijtekenen. Toen Carl Hoefkens overnam als coach was er weer hoop, want die speelde een belangrijke rol in zijn transfer én ontwikkeling. Mbamba maakte in het seizoensbegin ook minuten. Alleen begon hij aarzelend en kwam er met Onyedika een topper bij op zijn positie, waardoor hij weer uit beeld verdween. Het resultaat: we zijn helemaal terug bij af. Het is wachten op de definitieve beslissing van de familie-Mbamba, maar de kans is klein dat hij blijft. Manchester City, Chelsea, Barcelona,…: de buitenlandse topclubs staan te dringen om hem vast te leggen. In juni gratis of in januari voor een (beperkte) transfersom?

Senne Lammens (20) zit overigens in dezelfde situatie. De doublure van Mignolet, die zich enkel met de tweede ploeg in tweede klasse kon bewijzen, heeft eveneens een contract tot juni, maar een verlenging ligt niet meer op tafel. Hij mikt op een nieuw avontuur en ook voor hem is het een optie om nu al te vertrekken. Heel wat clubs, ook in het buitenland, liggen op de loer. Club speurt voor de zekerheid al naar andere keepers.