Welk weer krijgen we komende week en rond Nieuwjaar? Dit zijn de voorspellingen

Dat het een zachte en natte kerst is, had u wellicht al gemerkt. Maar wat brengt de rest van de kerstvakantie? Wel, vooral veel van hetzelfde, zo voorspelt KMI.

Als u al een kerstluchtje bent gaan scheppen buiten, zal u het ongetwijfeld gevoeld hebben: het is warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen in Vlaanderen klimmen tot 10 à 11 graden. Daarmee gaan wel een aantal regenbuien gepaard, al zullen die in de loop van de avond ons land geleidelijk verlaten via het noordoosten.

Morgen start de dag betrokken, maar na enkele buien verschijnen er brede opklaringen. De temperaturen zijn mogelijk een graadje lager dan vandaag, maar het blijft vrij zacht. Er kan, zeker aan de kust, wel een stevig windje waaien. Het KMI spreekt over rukwinden tot 60 km/h.

Dinsdag droog en iets kouder

Na een frisse nacht krijgen we dan dinsdag vermoedelijk de koudste dag van de week. Al zal dat in Vlaanderen goed meevallen, met maximumtemperaturen tussen 6 en 8 graden. Brede opklaringen wisselen af met meer bewolkte perioden, maar neerslag blijft uit tot ’s nachts. Dan trekt een regenzone vanaf het westen over ons land.

Woensdag blijft die regenzone nog boven ons hoofd hangen. Het wordt dan opnieuw een natte dag met krachtige wind, maar zachte temperaturen rond de 10 graden. Ook donderdag blijft het wisselvallig. We krijgen waarschijnlijk wel wat meer opklaringen te zien, maar er zullen toch ook nog wat buien vallen en de wind blijft strak waaien.

Regenjas mee op oudjaar

Het weekend rond de jaarwisseling belooft hetzelfde beeld. Buien afgewisseld met opklaringen, behoorlijk veel wind, maar heel zachte temperaturen. Overdag zal de thermometer in Vlaanderen amper of niet onder de 10 graden duiken en ook ’s nachts blijft het behoorlijk warm. De minima in Vlaanderen tijdens de nacht van oud op nieuw bedragen ongeveer 6 graden.

Als je op verplaatsing gaat vieren en je waagt je ’s nachts nog aan de weg terug naar huis, neem je best wel een regenjas mee.