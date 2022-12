Bijeenkomst in Brussel voor in Iran veroordeelde Olivier Vandecasteele

Vandecasteele zit sinds 24 februari opgesloten in Iran. De redenen voor zijn aanhouding zijn niet bekend, maar intussen werd de ngo-medewerker door het Iraanse gerecht al veroordeeld tot 28 jaar cel. De Belg is in volledige isolatie opgesloten, kampt met ernstige gezondheidsproblemen en heeft geen toegang tot een advocaat van zijn keuze. Bovendien is Vandecasteele bijna 5 weken geleden met een hongerstaking begonnen.

Met de bijeenkomst op kerstdag wordt de uitzichtloze situatie van Vandecasteele nogmaals aangekaart. Samen met Amnesty International willen ze vandaag net geen kerst vieren, maar het publiek bewust maken van het lot van de veroordeelde Belg. Ze eisen nogmaals zijn onmiddellijke vrijlating. Ze hopen dat België de Irandeal alsnog in werking zal stellen om zo mogelijk tot een ruil te komen. Het Grondwettelijk Hof heeft die Irandeal wel geschorst, maar de regering zou een verweer voorbereiden.

“We zijn hier vandaag om Olivier een stem te geven. Om luidop te zeggen dat zijn leven in gevaar is. Om België eraan te doen herinneren dat het een onschuldige Belg de rug niet mag toekeren en het er alles aan moet doen om Olivier te bevrijden uit de hel waarin hij zich bevindt”, vertelt een vriendin van Olivier op de bijeenkomst.