Poetin zegt klaar te zijn om te onderhandelen over “aanvaardbare oplossingen”

Het Westen probeert Rusland en Oekraïne te “verdelen”. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin zondag gezegd in een interview op de Russische staatstelevisie. Hij voegde er ook aan toe dat Rusland klaar is om te onderhandelen met Kiev, maar dat de bal in hun kamp ligt.

“Alles is gebaseerd op de politiek van onze geopolitieke tegenstanders, en zij proberen Rusland, het historische Rusland, te verdelen”, aldus de Russische president. Poetin verzekerde dat de doelstelling van Moskou “totaal anders is: het Russische volk verenigen.” “Ik geloof dat we de juiste beweegredenen hebben. We hebben geen andere keuze dan onze burgers te beschermen en hun belangen te verdedigen.”

Volgens Poetin is Rusland wel “klaar om met alle betrokken aan tafel te gaan zitten”. “Ik wil onderhandelen over aanvaardbare oplossingen, maar dat is aan hen - wij zijn niet degenen die weigeren te praten, dat zijn zij”, aldus de Russische president op de staatstelevisie.

Poetin zei ook nog er “100 procent” zeker van te zijn dat het Russische leger het Patriot-luchtafweersysteem dat de Verenigde Staten gaan leveren aan Oekraïne, zal “vernietigen”. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov had zich eerder deze week in gelijkaardige bewoordingen uitgelaten.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski kreeg de Patriots toegezegd door zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden tijdens een bezoek woensdag aan het Witte Huis in Washington. Daarmee zet Washington de “de facto oorlog” met Rusland voort, liet Peskov optekenen.