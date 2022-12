Meagan (27) en Gianni (29) verwelkomen niet één, maar twee kerstkindjes

Dolgelukkig zijn de ouders Meagan Lambrecht (27) en Gianni Desplancke (29) uit Kortemark. Op 25 december om 39 minuten na middernacht is de identieke tweeling Emilie (links) en Jade (rechts) geboren in het AZ Delta campus Rembert in Torhout.

Emilie weegt 2,143 kilogram en is 43,3 centimeter groot. Jade weegt 2 kilogram en is ook 43,3 centimeter groot. Het zijn hun eerste kindjes. De tweeling moet nog even in een couveuse blijven. “De bevalling is heel natuurlijk verlopen. Op kerstavond gingen we naar het ziekenhuis en heel vlot kwamen de meisjes op de wereld”, zegt de trotse mama.

De ouders wonen in Kortemark en kennen elkaar al elf jaar. Twee jaar geleden huwden ze. Het echtpaar kreeg al veel gelukwensen van collega’s en familie. Ze zijn allebei tewerkgesteld bij POCO-LOCO in Izegem.