Zuhal Demir hielp Hilde Crevits toen ze onwel werd... en joeg alle mannen buiten: “Omdat mijn blouse open moest”

Toen Hilde Crevits (CD&V) eind september tijdens een vergadering van de Vlaamse regering onwel werd, had ze een reddende engel die voor haar heeft gezorgd: collega-minister Zuhal Demir (N-VA). Het was minister-president Jan Jambon die Demir ging halen omdat de mannelijke collega’s niet goed wisten wat te doen, blijkt uit een dubbelinterview met Crevits en Demir in De Zondag.

Tijdens de begrotingsonderhandelingen eind september werd Hilde Crevits plots onwel. Het was een signaal dat de CD&V-minister mentaal en fysiek uitgeput was. Het dwong haar tot platte rust en zes weken zonder haar kabinet of de Wetstraat.

Uit een dubbelinterview met Zuhal Demir blijkt nu dat het net de N-VA-collega was met wie het binnen de Vlaamse regering veel clasht die Crevits te hulp kwam. “Ik herinner me dat er plots iemand in mijn oor fluisterde en op mijn hand wreef. Mijn woordvoerster, dacht ik eerst. Maar het bleek Zuhal”, zegt Crevits.

“Ja, daar zaten alleen maar mannen, hè. En die wisten natuurlijk niet wat ze moesten doen”, aldus Demir. Matthias (Diependaele, red.) vroeg of er nog verder vergaderd zou worden. Ik heb ze allemaal buiten gezet. Misschien was ik wel een beetje onbeleefd? (lacht).”

De Vlaams-nationaliste was niet eens aanwezig op de vergadering. “Plots kwam Jan bij mij binnengestormd. We hebben onmiddellijk de dokters gebeld en ik ben gaan kijken. Ik heb vroeger meegemaakt dat mijn moeder een beroerte kreeg. Ik was bang dat Hilde hetzelfde voorhad. Vandaar dat ik bleef praten tegen haar. Ik was echt geschrokken, hoor”, aldus Demir, die haar mannelijke collega’s ook met de nodige aandrang vroeg om de zaal te verlaten. “Omdat mijn blouse open moest,” lacht Crevits. (fem)