Britse koninklijke familie viert kerst met Andrew maar zonder Harry

Voor het eerst in drie jaar viert de Britse koninklijke familie opnieuw kerst in hun landhuis in Sandringham, Norfolk. Dat is al generaties lang de traditie, maar gebeurt nu voor het eerst zonder koningin Elizabeth II. Prins Andrew, die betrokken was bij het misbruikschandaal rond de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein, is van de partij, maar prins Harry is niet aanwezig.

Deze kerst staat voor de royals in het teken van de Queen, die op 8 september overleden is nadat ze 70 jaar op de troon zat. Prinses Kate bracht hulde aan de koningin in een speciale uitzending die op kerstavond is uitgezonden. Ze droeg een kerstlied aan haar op en sprak over de “ongelooflijke nalatenschap” van de koningin, die “velen van ons diep heeft geïnspireerd”. Prins George (9) en prinses Charlotte (7), de kinderen van Kate en William, zongen luidkeels mee.

Na twee coronajaren besliste koning Charles III om de familie opnieuw te verzamelen in Sandringham House. Op kerstdag woonde de familie een dienst bij in de kerk van Sandringham, waar ze ook poseerde voor de pers.

Een uitnodiging voor het kerstfeest in Sandingham heeft prins Harry afgewezen. Hij bleef met zijn echtgenote Meghan en hun twee kinderen Archie en Lilibet in Californië, waar ze wonen.

© AFP

Wie wel aanwezig was bij de dienst in Sandringham, was prins Andrew, die betrokken is bij een schandaal van seksueel misbruik. Hij verscheen met zijn dochters, Beatrice en Eugenie, en hun echtgenoten. Volgens de krant The Sun is de relatie tussen Andrew en zijn oudste broer wat koeltjes. Zo zou Charles Andrew uit Buckingham Palace hebben gezet. Hij mag daar niet langer een kantoor gebruiken en mag het paleis ook niet als correspondentieadres gebruiken. “Elke aanwezigheid in het paleis is officieel beëindigd”, aldus een bron in de krant.

Na de dienst volgde de kerstlunch, gevolgd door samen kijken naar de eerste kersttoespraak van Charles. Die toespraak is al twee weken geleden opgenomen.

De kersttoespraak werd in 1932 voor het eerst gehouden voor de overgrootvader van Charles, koning George V. Koningin Elizabeth II was de eerste monarch die het volk op televisie toesprak met Kerstmis in 1957.

© AP

Volgens de Britse media is het geen toeval dat de koninklijke familie zo nadrukkelijk samen Kerstmis viert. Zo willen ze tonen dat er eenheid is in de familie na de verschijning van de documentaire ‘Harry & Meghan’, waarin prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hun versie geven van de feiten over hun verpletterende breuk met de Britse monarchie in 2020.