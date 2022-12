Wagner-baas hekelt rijke Russen: “Ze zijn bang, we moeten hun kuuroorden, datsja’s en zwembaden afnemen”

De eigenaar en geldschieter van de Russische paramilitaire groepering Wagner, Jevgeni Prigozjin, heeft zich in een televisie-interview beklaagd over het gebrek aan engagement van de Russische oligarchen en rijken in de oorlog in Oekraïne. “Ze zijn bang. Ze houden van comfort. Ze willen ‘s avonds allemaal in een verwarmd zwembad duiken en genieten”, heeft Prigozjin zaterdag gezegd op de staatszender RT. Prigozjin verschijnt gewoonlijk niet in de media.

De 61-jarige zakenman pleitte ervoor zijn rijke landgenoten die niet hun steentje bijdragen aan de oorlog, alles af te nemen. Dan zouden ook zij bereid zijn om zich voor het front in te zetten, meende hij. “Men moet op een gegeven moment begrijpen dat men afstand moet doen van alles wat men heeft, ook van de verleidelijke wereld, de restaurants, de kuuroorden, datsja’s, zwembaden”, zei hij. “Hoe sneller alles hen afgenomen wordt, hoe beter.” Prigozjin heeft, zoals veel rijke Russen, sancties opgelegd gekregen door het Westen wegens zijn steun aan de Russische oorlog in Oekraïne.

LEES OOK. Eurocommissaris Frans Timmermans: “Poetin heeft al verloren, net als Hitler in 1943” (+)

Prigozjin is een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin. Aan zijn tijd in Sint-Petersburg heeft hij de bijnaam ‘Poetins kok’ overgehouden, omdat hij de politicus daar in zijn restaurant onthaalde. Hij wordt in de Verenigde Staten door de FBI gezocht voor zijn inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Prigozjin heeft zich onlangs geopenbaard als de man achter de Wagner-groep, die onder andere uit vrijwilligers en gevangenen bestaat. Hij uit steeds maar weer kritiek op de fouten van de Russische legerleiding in de oorlog in Oekraïne.

Begrafenis

Prigozjin is zaterdag in het openbaar verschenen op een kerkhof in Sint-Petersburg, bij de begrafenis van een Wagner-soldaat die in Oekraïne gesneuveld is. Russische staatsmedia behandelden dat als een sensatie, omdat Prigozjin zich de laatste tijd vaak had uitgesproken, maar zich niet voor de camera had laten zien. Voor de zakenman is de begrafenis een succes gebleken in zijn machtsstrijd met de autoriteiten van Sint-Petersburg die de overledene, een veroordeelde misdadiger, niet op het militaire deel van de begraafplaats wilden laten begraven. Prigozjin daarentegen heeft de man geloofd als een “echte patriot”. Hij heeft benadrukt dat iedereen aan het front gelijk is.

LEES OOK. “Het is begonnen, en het is een totale invasie”: reconstructie van de 48 uur die de geschiedenis veranderden (+)