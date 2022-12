Penaltystopper Radoslaw Majecki sleept punt uit de brand voor Cercle: “Hopelijk heeft de toekomstige Poolse bondscoach dit gezien”

Bij Cercle Brugge konden ze voluit genieten van de feestdagen. Vrijdag al bracht groen-zwart een punt mee uit Mechelen. Nochtans kreeg Olivier Deman voor de tweede keer in vier dagen twee keer geel en moest Cercle met z’n tienen de match uitspelen. De Mechelse gelijkmaker was dan ook onvermijdelijk, gelukkig pakte doelman Radoslaw Majecki in het slot nog een strafschop. Dan toch nog een deugddoend punt voor de Vereniging.

Uitgeschakeld na verlengingen in de beker op Gent en drie dagen later een gelijkspel op KV Mechelen. Top was de laatste week niet voor Cercle. Met het spel en de inzet zat het nochtans meer dan goed, maar twee keer op rij besliste een omstreden uitsluiting de wedstrijd. Aan de Brugse keepers lag het in elk geval niet. De Braziliaan Warleson was vorige dinsdag uitstekend tegen Gent en kreeg zelfs veel lof van Hein Vanhaezebrouck. Vrijdag stond zoals verwacht Radoslaw Majecki weer in doel, ook de Pool deed het uitstekend en stopte in de slotfase zelfs een strafschop van Mechelaar Yonas Malede.

Na de match was Majecki weer zijn heerlijke zelve. De humor is nooit ver weg bij de doelman die in november op een haartje na het WK miste. “Ik had natuurlijk op een selectie gehoopt”, aldus de doelman. “Ik was er ook dichtbij, maar de bondscoach dacht er blijkbaar toch anders over.”

Majecki deed wat wenkbrauwen fronsen bij zijn aankomst in Brugge, toen hij in zijn typische stijl stelde om volgend seizoen eerste keeper worden in Monaco en ook beter te doen dan huidig Juventus-doelman Wojciech Szczesny bij de Poolse nationale ploeg. Het leek wat op grootspraak, zeker omdat Majecki een moeizame start kende bij Cercle en in zijn eerste matchen zelfs enkele keren in de fout ging. Gevolg was dat de fans maar niet konden begrijpen waarom de Pool de voorkeur bleef krijgen op de populaire Warleson. Zijn nogal vreemde humor bleef, maar nu lijkt het wel dat Majecki zijn lesje heeft geleerd. Hij is rustiger geworden, regelmatiger geworden in zijn prestaties en heeft een groot aandeel in de zeven matchen op rij zonder nederlaag (20 op 27) en de achtste plaats.

© BELGA

Een plaatsje in de Poolse WK-selectie leverde het hem niet op, maar hij lag er niet lang wakker van. “Ik ben dan maar een weekje op reis vertrokken. Nee, niet naar huis in Polen, maar naar mijn favoriete land waar het altijd zonnig en warm is. Waar? Dat verklap ik niet, daar moeten jullie maar zelf proberen achter te komen.”

Lionel Messi

Majecki volgde natuurlijk wel het WK en zag hoe de Poolse nummer één Szczesny twee strafschoppen stopte in Qatar, waaronder zelfs eentje van ene Lionel Messi. Majecki had duidelijk goed opgelet en pakte vrijdag in de competitie tegen Mechelen ook een elfmeter. De doelman van Cercle koos de goede hoek bij de strafschop van Malede en redde zo een punt voor de Vereniging. “Ik ben geen specialist, maar je moet wat geluk hebben en ik hoop dat het mij nog zal lukken in de toekomst. Na vijf maanden ben ik intussen helemaal aangepast. Ik krijg hier ook veel steun en medewerking van de hele groep en dit is pas het begin, we zullen nog leuke dingen doen.”

Wat er nadien gebeurt, is nu nog niet aan de orde. Of hij straks met Jesper Daland weer naar Monaco trekt, is niet duidelijk. Net als Majecki’s kansen voor de nationale ploeg. Er komt in elk geval een nieuwe bondscoach. “Wie? Geen idee, de vorige is nog maar pas weg. Ik kan alleen maar hopen dat zijn opvolger mijn match van vrijdag en mijn gestopte penalty heeft gezien.”