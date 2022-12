Anton Tanghe kijkt met KV Oostende voor de tweede keer in zes dagen Union in de ogen: “We hebben gevoeld dat ze te kloppen zijn”

Union away, en dat voor de tweede keer op amper zes dagen tijd. Al is de competitiematch toch veel belangrijker voor KV Oostende. Hoe moeilijk de opdracht ook: maandag begint Operatie Redding voor de Kustboys, en dat met frisse moed na de bekermatch. “We hebben de laatste weken hard gewerkt”, zegt aanvoerder Anton Tanghe.

Ook onder de nieuwe coach Dominik Thalhammer blijft Anton Tanghe een vaste waarde bij KV Oostende. Volgens de aanvoerder heeft de bekermatch op Union voor frisse moed gezorgd. “Natuurlijk was er de teleurstelling over de uitschakeling”, zegt Tanghe. “De beker, dat is nog steeds de kortste weg naar Europa. We hebben daar enkele jaren geleden al eens van mogen proeven. Maar kom, we hebben met KVO nu wel andere katten te geselen. Onze prioriteit lag niet bij de Croky Cup.”

Wél op de Jupiler Pro League, waar maandag Operatie Redding begint. Punten pakken op Union is niet iedereen gegeven, maar onmogelijk is het evenmin. “We hebben vorige dinsdag gezien dat ze te kloppen zijn”, zegt Tanghe onomwonden. “Over negentig minuten was het zeker niet perfect. Maar we hebben getoond dat er enorm veel progressie in deze ploeg zit. Of het systeem met die hoge druk werkt? Het zit erin, hoor. En ook als we ploeg geloven we daar in.”

Thalhammer-effect

Voor enkelen bij KVO is het effectief een bevrijding dat er onder Thalhammer wat agressiever wordt gespeeld. Amade en Mebude kregen onder Vanderhaeghe niet vaak hun kans in de ploeg, maar Thalhammer ziet de twee als een perfect match in zijn systeem. “Het begint ook vaak vooraan”, zegt Tanghe. “Als ze daar meteen agressief drukken, komt de tegenstander onder druk te staan en komen we makkelijker aan de bal. Zo kwamen we ook aan onze goal op Union.”

Laag blijven hangen en de boel dichtgooien, Tanghe ziet het liever niet meer gebeuren. “De afgelopen weken hebben we uitgebreid kunnen oefenen op ons systeem. We zijn er zeker twee à drie weken mee bezig geweest. De coach legde ons zijn principes uit, en ik heb het gevoel dat het wel vlot is opgepikt door de groep.” Op Union - part one - lukte dat bij momenten heel goed. We durven zelfs te stellen dat die bekerwedstrijd de beste match in maanden was van KV Oostende. Tanghe: “Maar het moet nog beter. Het lukt nog geen hele wedstrijd, maar de wil is er zeker.”

Eigenlijk zou ook een puntje in Brussel al een gouden zaak zijn. Nu Seraing de degradatietopper van Eupen verloor, lijkt er al één ploeg zo goed als veroordeeld tot degradatie. KV Oostende telt momenteel zes punten voorsprong op de rode lantaarn en ook nog vier punten op Zulte Waregem. Het lijkt erop dat de Kustboys met twee ploegen zullen moeten afrekenen. “De competitie is altijd onze prioriteit geweest en daar moeten we nu punten pakken. Ik heb het gevoel dat het wel zal lukken met deze ploeg en dit systeem. Meer nog: we willen het niet alleen in de cruciale matchen doen, we kunnen het élke ploeg moeilijk maken. Ook de toppers.”