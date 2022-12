Opgelet: extra alcoholcontroles mét boetes, ondanks boete-arme maand

De politie houdt deze eindejaarsperiode volop alcoholcontroles. Het is de eerste eindejaarsperiode sinds corona waarin we weer volop kunnen feesten, en dus wil de politie een duidelijk signaal geven.

De politie laat weten dat er veel en zeer streng gecontroleerd wordt omdat heel wat mensen blijkbaar lakser omspringen met een aantal verkeersregels sinds de coronaperiode. Er zijn vooral korte, mobiele controles, in Oost-Vlaanderen krijgen agenten van de wegpolitie bijvoorbeeld een quotum mee van twintig controles per dag tijdens deze eindejaarsperiode.

Er is wel een boete-arme maand aan de gang, maar rijden onder invloed valt daar niet onder. Wie dronken achter het stuur kruipt, brengt de verkeersveiligheid immers in gevaar. Verkeers- en parkeerovertredingen van eerste en tweede graad worden wél door de vingers gezien. Er volgt dan enkel nog een mondelinge waarschuwing en uitleg over de protestactie tegen de federale regering.