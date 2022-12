Federico Ricca kijkt voor het eerst ex-club Club Brugge in de ogen: “Het zal fijn zijn om weer in Jan Breydel te spelen”

Na drie jaar in een blauw-zwart shirt te spelen, voetbalt Federico Ricca maandagavond niet langer bij Club Brugge, maar bij de tegenpartij in het wit. Met OH Leuven neemt de 28-jarige Uruguayaanse verdediger het voor het eerst op tegen zijn ex-club. Veel ruimte voor nostalgische praatjes zal er niet zijn, want beide teams willen iets rechtzetten na een vroegtijdige exit in de Croky Cup.

Hij antwoordt op onze vragen zoals hij voetbalt: simpel en zonder tierlantijntjes. Back to basics. Toen OHL het in augustus opnam tegen Club Brugge, en thuis met 0-3 verloor, had Federico Ricca twee dagen voordien getekend aan Den Dreef. Hij was nog niet klaar om mee te doen, en dus wordt het vanavond op Jan Breydel zijn eerste treffen met blauw-zwart als ex-speler van de landskampioen. De Leuvenaars proberen in Brugge het jaar alsnog in schoonheid af te sluiten na de pijnlijke 1-3-bekernederlaag tegen KV Kortrijk. Tegelijkertijd proberen ze in de top acht te blijven staan, want nu het bekerverhaal ten einde is, is dat nog meer het grote en enige doel geworden.

Hangt de teleurstelling van de vroegtijdige bekerexit nog in de groep?

Federico Ricca: “Natuurlijk, maar met ons hoofd zitten we wel al bij Club Brugge. Het is een mooie wedstrijd tegen een mooi team.”

Hoe is het voor jou persoonlijk om terug te keren naar Brugge?

“Leuk. Het zal fijn zijn om weer in Jan Breydel te spelen, ik ben er toch drie jaar actief geweest. Het zal een goed gevoel geven om daar weer op het veld te staan, al probeer ik vooral de wedstrijd te winnen voor OHL.”

Wil je iets bewijzen tegenover je ex-club?

“Niet speciaal. Ik probeer het elke week zo goed mogelijk te doen. Het is een wedstrijd als een andere, maar natuurlijk wel tegen een tegenstander met heel veel kwaliteit. Gelukkig hebben ook wij spelers die het verschil kunnen maken.”

Heb je nog contact met spelers van Club?

“Soms, maar eigenlijk niet veel meer. Eder Balanta is een vriend, maar met de anderen had ik niet echt een band naast het veld.”

© EPA-EFE

In Brugge stond je vooral op links, nu sta je in het centrum. Waar ligt jouw voorkeur?

“Over mijn hele carrière heb ik vooral op links gestaan, maar ook in het centrum voel ik me goed.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Club Brugge?

“Titels winnen en in de Champions League spelen. Dat was fantastisch. Maar het is niet zo dat er nu echt één moment bovenuit steekt.”

Sinds de bekeruitschakeling tegen STVV hangt er een crisissfeertje in Brugge. Hoe kijk jij daar naar?

“Ik ken de situatie niet goed, maar een grote club als Brugge wil of moet natuurlijk verder geraken in de beker.”

Hoe was jouw persoonlijke relatie met Carl Hoefkens?

“Goed, maar momenteel heb ik er geen contact meer mee.”

Als je Club ziet schitteren in de Champions League, doet het dan geen pijn om er niet meer bij te zijn?

“Het is een heel mooie competitie, maar zelf ben ik bezig met OHL en niet meer met Brugge.”

Bij Club willen ze iets rechtzetten tegen jullie, maar willen jullie zelf ook revanche nemen voor de eigen bekeruitschakeling?

“Zeker weten. Het is een uitstekende wedstrijd om onze kwaliteiten te tonen. We willen ons eigen spel spelen en trekken naar Brugge voor een resultaat.”

Hoe is het voor jou om tijdens het kerstweekend zo ver van huis te zijn?

“Moeilijk, eerlijk gezegd. Ik denk veel aan mijn familie, maar we hebben een mooie job en zijn geconcentreerd op de wedstrijd. In november ben ik trouwens nog in Uruguay geweest.”