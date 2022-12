Zware gevechten in Bachmoet blijven aanhouden

De Russische troepen blijven zware aanvallen uitvoeren op Bachmoet, de Oost-Oekraïense stad die het zwaartepunt vormt van de huidige gevechten in het oosten van Oekraïne. De Oekraïense strijders konden echter ook “systematisch zware verliezen” toebrengen, klinkt het in Kiev.

Alleen al sinds zaterdag zijn minstens vijftig Russische soldaten gedood en nog eens tachtig gewond geraakt, meldt een Oekraïense woordvoerder. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Bachmoet bevindt zich op de frontlijn. Russische soldaten proberen al sinds de zomer om de stad in te nemen, maar Oekraïne heeft het offensief tot nu toe kunnen tegengehouden. Dat offensief kwam met een zware menselijke kost voor beide kampen. De stad is trouwens van weinig strategisch belang, maar ligt voor de Russen op de weg naar Kramatorsk en Slovjansk, en bij uitbreiding heel de regio Donetsk.

LEES OOK. “Het is begonnen, en het is een totale invasie”: reconstructie van de 48 uur die de geschiedenis veranderden (+)

© REUTERS

De schade in de stad is enorm, en het merendeel van de inwoners is gevlucht. Voor de invasie telde Bachmoet goed 70.000 inwoners, daar zouden er nu nog zowat 10.000 van over zijn.

LEES OOK. Eurocommissaris Frans Timmermans: “Poetin heeft al verloren, net als Hitler in 1943” (+)