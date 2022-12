Grote zoekactie na lawine in Oostenrijk, vermoedelijk tien mensen bedolven

Er worden lawinehonden en zo’n 200 reddingswerkers ingezet bij de zoekactie, die ook in het donker wordt voortgezet. Zolang het licht was werden daarbij ook helikopters ingezet. “We doen er alles aan om de wintersporters te redden”, meldt een woordvoerder aan Oostenrijkse media.

De lawine is omstreeks 15 uur gesignaleerd in het gebied van de ongeveer 2.700 meter hoge Trittkopf. Volgens de lawinewaarschuwingsdienst was er zondag in het gebied een aanzienlijk lawinegevaar.

De politie van Lech roept getuigen op om zich te melden via het nummer +43-59133-8105-100. Mensen die zich zorgen maken over familieleden kunnen eveneens op het noodnummer terecht.

De Nederlandse koninklijke familie gaat jaarlijks skiën in Lech. Prins Friso werd in de gemeente op 17 februari 2012 onder een lawine bedolven. Hij raakte in coma en stierf in augustus 2013.