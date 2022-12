Ex-vriend aangehouden op verdenking van moord op bakkerijmedewerkster Ilse in Wechelderzande

Een 63-jarige ex-vriend van Ilse Michiels, de vrouw die vrijdagochtend dood werd teruggevonden in een bakkerij in Wechelderzande, is aangehouden op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket. “Mijn cliënt betwist dat hij ook maar iets met de feiten te maken heeft”, zegt zijn advocate Leyla Top.

Ilse Michiels (54) werd vrijdagochtend dood aangetroffen in de kelder van bakkerij Mariën in Den Hert, waar ze al tien jaar werkte. Het was Ilses collega Patricia die vrijdagochtend haar levenloze lichaam had gevonden. Uit de eerste vaststellingen van het parket bleek dat het slachtoffer met geweld om het leven is gebracht.

Een ex-vriend van Ilse Michiels werd diezelfde dag in alle discretie opgepakt voor ondervraging. Zondagmiddag werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Die besloot de 63-jarige man uiteindelijk aan te houden op verdenking van moord. Intussen schreeuwt de verdachte zijn onschuld uit. “Mijn cliënt betwist ook maar iets met de moord te maken te hebben”, zegt zijn advocate Leyla Top. “Hij verleent dan ook zijn volledige medewerking aan het onderzoek.”

Het parket roept inmiddels getuigen op die tussen 6 en 8 uur vrijdagochtend iets verdachts gezien zouden hebben aan de bakkerij of het centrum van Wechelderzande. Dat kan bij de federale politie op het gratis nummer 0800/30.300. “Er zijn nog heel wat onduidelijkheden die verder onderzoek vereisen”, zegt Kristof Aerts van het Antwerps parket. “Het onderzoek wordt volop verdergezet.”