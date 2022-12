Andreas Skov Olsen bij Club Brugge gepasseerd voor competitiematch tegen OH Leuven: “Coach koos ervoor om mij uit te sluiten”

Club Brugge hervat maandag de Jupiler Pro League met een thuismatch tegen OH Leuven, maar dat zal de landskampioen zonder Andreas Skov Olsen doen. De 22-jarige Deen is niet geblesseerd, maar verdere uitleg over zijn afwezigheid gaf Club Brugge niet. Skov Olsen deed dat wél kort nadat het nieuws naar buiten kwam. “De coach koos ervoor om mij uit te sluiten.”