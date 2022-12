Vier doden en vijftigtal gewonden bij busongeval in Canada

In de Canadese provincie Brits-Columbia zijn vier doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt bij een busongeval op een autosnelweg. Dat melden de lokale autoriteiten zondag.

Alles samen werden 53 mensen overgebracht naar vier verschillende ziekenhuizen in de provincie. Daarvan werden er 36 behandeld “voor lichte tot zware verwondingen”. Zondagochtend lagen er nog altijd acht personen in het ziekenhuis, waarvan twee in kritieke toestand.

Volgens de politie wijst alles erop dat het ongeval te wijten is aan de winterstorm die momenteel lelijk huishoudt in de provincie. Door de extreem gladde wegen zou de bus van de weg zijn afgeraakt.

“Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het ongeluk, hun geliefden en de eerste hulpverleners en verzorgers”, zei minister-president van Brits-Columbia David Eby in een verklaring.