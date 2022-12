Bernd Storck (59) is met KV Kortrijk aan de vijfde Belgische club in vijf seizoenen toe waar hij puinruimer van dienst is. Bij Genk en Eupen lukte zijn shocktherapie niet, bij Cercle Brugge en Moeskroen wel. Zijn methode is nochtans altijd hetzelfde. Dit zijn de Storckpaardjes van Bernd de Bulldozer.