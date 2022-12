Acht doden en verschillende vermisten na overstromingen op Filipijnen

Felle seizoensregens veroorzaakten overstromingen in veertien steden op het zuidelijke eiland Mindanao. De kustwacht kon meer dan twintig gezinnen redden in de steden Clarin en Ozamiz.

“Het water steeg in sommige gebieden tot op borsthoogte, maar het is vandaag gestopt met regenen”, vertelde Robinson Lacre van de Civiele Bescherming. Van de 45.700 mensen die uit hun huizen werden geëvacueerd, woonden er 33.000 in Gingoog.

De Filipijnen behoren tot de meest kwetsbare landen voor de gevolgen van de klimaatverandering. Wetenschappers waarschuwen dat de stormen steeds krachtiger zullen worden door de opwarming van de planeet. In oktober maakte de tropische storm Nalgae nog 150 dodelijke slachtoffers.