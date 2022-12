Anderlecht moet aanvoerder Hendrik Van Crombrugge missen tegen Charleroi en ex-coach Felice Mazzu

Geen Hendrik Van Crombrugge in de selectie van Anderlecht voor Charleroi. De doelman ontbreekt wegens ziekte, zo laat Anderlecht weten. Dat betekent dat de 20-jarige Nederlander Bart Verbruggen allicht in doel zal staan. Kompany wilde hem afgelopen zomer nog meenemen naar Burnley.

Verbruggen is doelman bij de Futures van Anderlecht, maar heeft al wat ervaring bij de A-ploeg. Hij keepte 7 wedstrijden in Play-Off 1, maar vreemd genoeg nog niet in de reguliere competitie. Vorig seizoen hield hij tegen Antwerp de nul (0-4). Afgelopen zomer stond hij dicht bij een transfer naar Burnley, de ploeg van Vincent Kompany.

Dit seizoen stond Verbruggen onder de lat tijdens de bekermatch tegen Lierse Kempenzonen op 10 november. Het werd toen 2-2 en 10-11 na strafschoppen. Verbruggen ontpopte zich tot held door niet alleen een strafschop te pakken, maar de beslissende ook zelf binnen te knallen.

In de Challenger Pro League keepte Verbrugge met de Futures dit seizoen dertien wedstrijden.

Bart Verbuggen is de logische vervanger van Hendrik Van Crombrugge. — © BELGA

Benito Raman, die zich licht geblesseerd had op training en ontbrak voor de bekermatch in Genk, is er opnieuw bij.